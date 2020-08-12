У ЄС збирають термінову конференцію щодо Білорусі

Очільники міністерств закордонних справ країн Євросоюзу зберуться на надзвичайній нараді з приводу ситуації в Білорусі.

Вона відбудеться в п'ятницю, 14 серпня, в режимі відеоконференції. Про це, зокрема, повідомляє пресслужба МЗС Польщі у Twitter.

Зазначається, що головною темою засідання стануть саме масштабні протести в Білорусі, які сколихнули країну після президентських виборів 9 серпня.

Водночас сторони також планують обговорити ситуації в Туреччині, Венесуелі й Лівані.

Скриншот повідомлення (Twitter Ministry of Foreign Affairs)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС офіційно заявили, що вибори президента Білорусі не були вільними та справедливими, а щодо відповідальних за поліцейське насильство на протестах можуть ввести санкції.