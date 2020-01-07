4 дні на тиждень і 6 годин на день: в ЄС запропонували кардинально скоротити робочий час

Нова прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала скоротити робочий тиждень до чотирьох днів, щоб люди могли більше часу проводити зі своїми сім'ями.

Про це пише Independent. Крім того, чиновниця, яка обійняла високий пост у грудні, також запропонувала обмежити робочий день 6 годинами.

"Я вважаю, що люди заслуговують на те, щоб проводити більше часу зі своїми сім'ями, коханими, захопленнями й іншими аспектами життя, як-от культура. Це може бути наступним кроком для нас у реформі праці", – сказала вона на конференції своєї партії восени 2019 рік ще до вступу на посаду.

Прем'єрка Фінляндії хоче скоротити робочий час esquire.ru

Хоча ідея не пов'язана з політикою уряду під керівництвом її коаліції, недавня підтримка радикального кроку підвищує ймовірність того, що Фінляндія може зрештою експериментувати зі скороченням робочого часу.

За словами прем'єрки, зарплати громадян не будуть скорочені і таке рішення дозволить підвищити їхню продуктивність на роботі, тож і роботодавці не постраждають.

Тривалість робочого тижня в країнах Європи стала скорочуватися на початку XX століття, поки люди не здобули право на два вихідні дні на тиждень і восьмигодинний робочий день.

В ЄС вже намагалися скоротити робочий тиждень до 35 годин. На початку 2000-х із такою ідеєю виступив прем'єр-міністр Франції Ліонель Жоспен, однак вона не увінчалася успіхом.

У Фінляндії закликали скоротити робочий тиждень zakonvremeni.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий день необхідно скоротити до 4 днів. Зазначається, що низка країн намагається впровадити нововведення і звітує про результати: продуктивність не губиться, а настрій співробітників поліпшується.

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