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8 березня • оновлено в 20:32
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У ЄС залишилася одна країна без хворих на коронавірус

10.2т
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Станом на 8 березня випадки інфікування коронавірусом COVID-19 зафіксовані у 26 країнах Європейського Союзу.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відзначається, що у ЄС залишилася одна країна, в яку не дістався вірус – Кіпр.

Найбільший спалах вірусу в Європі зафіксований у Італії – там загинуло 233 людини, понад 5 тисяч заразилися. Далі за кількістю хворих слідують Німеччина і Франція.

Ситуація з COVID-19 у Європейському регіоні станом на 8 березня

Ситуація з COVID-19 у Європейському регіоні станом на 8 березня

Останніми серед країн ЄС про перші випадки зараження коронавірусом заявили Болгарія і Мальта.

Відзначимо, що станом на 8 березня коронавірусом заражені понад 104 тисяч осіб у всьому світі.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї, 7 березня, обрушився п'ятиповерховий готель з хворими на коронавірус у місті Цюаньчжоу, що в провінції Фуцзянь.

За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам вдалося вилучити 35 осіб з-під завалів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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