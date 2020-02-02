В ЄС ввели нові правила для отримання візи: подробиці

З 2 лютого набули чинності нові правила отримання віз для короткотермінових поїздок до країн Європейського Союзу.

Вони зокрема стосуються 105 третіх країн. Про це з посиланням на сайт Єврокомісії повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що відтепер громадяни країн, яким потрібні візи для в’їзду в ЄС, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, зможуть подавати заявку за 6 місяців (а не три, як було до цього) й не пізніше 15 діб до дати початку подорожі.

У ЄС змінилися правила отримання віз

Окрім цього, заповнити й підписати заявку на отримання візи можна в електронній формі. Особисто ж заявнику необхідно буде лише подавати документи на візи в консульстві чи візовому бюро. Зокрема, у випадку, коли треба отримати його відбитки пальців, а це кожні 59 місяців.

Також запроваджується гармонізований підхід щодо мультивіз – для тих, хто часто подорожує і має позитивну візову історію.

Зазначимо, що згідно з новими правилами, збільшується і вартість консульського збору – з 60 до 80 євро. Водночас оновлений кодекс передбачає перегляд розміру візового збору кожні три роки.

Хоча для громадян країн, які мають з ЄС угоду про спрощену видачу віз, цей збір і надалі становитиме 35 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2021 року українці мандруватимуть до країн Європейського Союзу за новими правилами. Хоча безвізовий режим не скасовується, але для того, щоб в'їхати в Шенгенську зону, доведеться пройти додаткову платну перевірку.

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