В ЄС визнали Лукашенка незаконним президентом Білорусі

Юрій Сергієнко Світ 17:19, 21.09.2020 Оновлено: 17:52, 21.09.2020

Міністри закордонних справ Європейського Союзу вважають Олександра Лукашенка незаконно обраним президентом і закликали провести нові вибори.

З такою заявою виступив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 21 вересня за підсумками зустрічі з главами МЗС.

"Усі ми не визнаємо легітимність Лукашенка за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими й не визнаємо їхній результат", – наводить його слова "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що міністри підтримали заклик провести нові вибори в країні під егідою ОБСЄ.

Водночас Боррель зауважив, що в ЄС не мають наміру втручатися в справи Білорусі й наполягають на необхідності національного діалогу.

Щодо санкцій, то на зустрічі не вдалося дійти єдиного рішення.

"Це питання має бути розглянуто главами держав і урядів у Європейській раді пізніше цього тижня", – пояснив високий представник ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраним лідером Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.

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