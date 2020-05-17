У ЄС висунули Росії гучні звинувачення через коронавірус

Поширенню деяких теорій змови, що стосуються нового коронавірусу COVID-19, сприяють близькі до Кремля джерела.

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Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано газеті Bild am Sonntag.

"Наші спостереження показують, що різні офіційні і підтримувані на державному рівні джерела – тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ – продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію в ЄС і його країнах-сусідах", – повідомив дипломат.

Теорія змови про коронавірус

За його словами, мета такої кампанії по дезінформації – підірвати довіру до Євросоюзу і держав, які входять в нього, а також поставити під сумніви заходи, які приймають в Європі у зв'язку з пандемією COVID-19.

Стано підкреслив, що організатори подібних кампаній прагнуть "підірвати довіру громадськості до місцевої влади". Дипломат вважає, що у зв'язку з цим можливі "серйозні наслідки для громадського здоров'я".

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені назвали "повною нісенітницею" твердження про те, що технологія 5G допомагає поширювати коронавірус COVID-19.