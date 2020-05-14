В ЄС вирішили спростити візовий режим із Білоруссю

Гліб Іванов Світ 10:39, 14.05.2020 Оновлено: 11:04, 14.05.2020

Європарламент рекомендував ЄС схвалити угоди з Білоруссю про спрощену процедуру видавання віз та про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

"За" перший документ на пленарному засіданні у Брюсселі в середу, 13 травня, проголосували 634 євродепутати, угоду про реадмісію підтримали 560 євродепутатів, повідомляє DW. Зазначається, що переговори щодо цих двох угод розпочалися у 2014 році. Їх завершили шість років потому. Документи підписали в січні 2020 року.

Угода про візи стосується дозволів на короткотермінові поїздки, тобто до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Згідно з документом, візи коштуватимуть 35 євро для громадян і Білорусі, і ЄС. Від сплати візового збору будуть звільнені, зокрема, діти до 12 років, люди з інвалідністю, школярі, студенти, представники організацій громадянського суспільства.

Як і нині, заявники повинні будуть пояснити мету поїздки. Але для низки категорій осіб перелік необхідних документів скоротять. Передбачено й можливість видавання багаторазових віз терміном на один або п'ять років. Громадяни ЄС можуть відвідувати Білорусь без візи терміном до 30 днів. Умова для цього – в'їзд через аеропорт Мінська.

Угода про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, була однією з умов спрощення візового режиму. Згідно з нею, Білорусь погоджується приймати своїх громадян, якщо вони не мають дозволу перебувати на території ЄС або якщо вони втратили таке право. Те саме стосується неповнолітніх дітей і членів подружжя таких осіб, якщо в них немає окремого дозволу на перебування на території ЄС.

Окрім того, Білорусь прийматиме також громадян третіх країн або осіб без громадянства, в яких немає права перебувати в ЄС, якщо в них на момент в'їзду в Євросоюз була віза або дозвіл на проживання в Білорусі. Те саме стосується й осіб, які незаконно в'їхали в ЄС із території Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України частково обмежив безвізовий режим із Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість виїхати в цю країну за паспортом громадянина України.

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