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9 жовтня • оновлено в 18:53
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В ЄС виділили мільйони євро на дружбу з Росією

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В ЄС ухвалили програму щодо зміцнення співпраці з Росією. Гроші на цей проєкт закладені рішенням Єврокомісії (ЄК) на 2019-20 роки, передає RT.

"Активізація співпраці в рамках "Північного виміру" відкриває можливості для розширення взаємодії з Росією в поточному політичному контексті – як для зміцнення контактів на рівні пересічних громадян, так і для співпраці в ключових галузях, що становлять інтерес для ЄС (наприклад, клімат, довкілля, охорона здоров'я)", – йдеться в документі.

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У рішенні ЄК вказано, що необхідно вести діалог з РФ і Білоруссю стосовно екологічного спрямування. Також виділені пріоритети в роботі зі скорочення поширення інфекційних захворювань, боротьбі зі зловживанням тютюном, алкоголем і наркотиками.

Партнерство у сфері культури передбачає, зокрема, розвиток туризму, молодіжних обмінів, поліпшення умов діяльності індустрії культури та творчості.

"Північний вимір" – це спільна політика ЄС, Росії, Норвегії та Ісландії з укріплення співробітництва. На гранти, спрямовані на спільну роботу з Росією, ЄС має намір виділити понад чотири мільйони євро у 2019-20 роках.

Євросоюз

Євросоюз

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євросоюзі висловили потужну підтримку в боротьбі з Росією.

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Теги
Європейська Комісія Європейський Союз Новини Росії
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Журба Валентина
Журба Валентина
когда-то Запад начал активно дружить с СССР, и начали, когда просчитали. что империя развалится через несколько лет
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Люди чувствуют СИЛУ, а европейцы, любящие еще и деньги считать, после ослабления давления сшп делают разумный выбор - зачем защищать интересы "заокеанских партнеров", если живые деньги есть ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС и не нужно кормить никаких 30 млн. одичавших и тупых подонков!
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Изоляция она такая
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