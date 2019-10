В ЄС погодилися перенести Brexit: названа дата

Лідери країн Євросоюзу погодилися на прохання Великобританії про перенесення крайнього терміну для Brexit з 31 жовтня на 31 січня 2020 року.

Про це повідомив голова Євроради Дональд Туск в Twitter, зазначивши, що рішення підтримали 27 країн.

Він підкреслив, що офіційне письмове твердження відстрочки по Brexit очікується 29-30 жовтня.

"Гнучке" продовження Brexit має на увазі, що країна може вийти з ЄС і до 31 січня 2020 року в разі, якщо прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон швидко доб'ється угоди з парламентом з цього питання.

The EU27 has agreed that it will accept the UK 's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure .