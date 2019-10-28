В ЄС погодилися перенести Brexit: названа дата

Лідери країн Євросоюзу погодилися на прохання Великобританії про перенесення крайнього терміну для Brexit з 31 жовтня на 31 січня 2020 року.
Про це повідомив голова Євроради Дональд Туск в Twitter, зазначивши, що рішення підтримали 27 країн.
Він підкреслив, що офіційне письмове твердження відстрочки по Brexit очікується 29-30 жовтня.
"Гнучке" продовження Brexit має на увазі, що країна може вийти з ЄС і до 31 січня 2020 року в разі, якщо прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон швидко доб'ється угоди з парламентом з цього питання.
Ілюстрація. Прапор ЄС
The EU27 has agreed that it will accept the UK 's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure .- Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик був готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", а 17 жовтня ЄС і Лондон уклали нову угоду по Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Brexit" на сайті "OBOZREVATEL".