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28 жовтня • оновлено в 15:20
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В ЄС погодилися перенести Brexit: названа дата

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Лідери країн Євросоюзу погодилися на прохання Великобританії про перенесення крайнього терміну для Brexit з 31 жовтня на 31 січня 2020 року.

Про це повідомив голова Євроради Дональд Туск в Twitter, зазначивши, що рішення підтримали 27 країн.

Він підкреслив, що офіційне письмове твердження відстрочки по Brexit очікується 29-30 жовтня.

"Гнучке" продовження Brexit має на увазі, що країна може вийти з ЄС і до 31 січня 2020 року в разі, якщо прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон швидко доб'ється угоди з парламентом з цього питання.

Ілюстрація. Прапор ЄС

Ілюстрація. Прапор ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
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