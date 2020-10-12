В ЄС підтвердили, що включать Лукашенка у новий пакет санкцій проти Білорусі та Росії

Міністри закордонних справ Європейського Союзу приступили до розроблення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального та Білорусі за жорсткі дії силовиків проти демонстрантів.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пише Euractiv.

"Було досягнуто політичної угоди реалізувати пропозицію Франції та Німеччини. Це буде зроблено технічними групами Ради ЄС", – зазначив він на пресконференції, говорячи про санкції проти Росії.

Також Боррель наголосив, що це не може визначати відносини ЄС і Росії.

Щодо Білорусі дипломат зазначив, що в ЄС не бачать прагнення до діалогу з політичними опонентами з боку незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

"Ми не бачимо абсолютно жодного бажання з його боку почати переговори", – сказав Боррель.

"Учора ми бачили знову непропорційне використання сили проти демонстрантів. І немає хоч якихось переговорів", – додав дипломат.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що рішення про санкції проти Лукашенка вже ухвалено. Джерело тоді стверджувало, що формальне затвердження доповнень до "чорного списку" і набуття чинності відбудеться пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за використання хімічної зброї. Обмежувальні заходи введено, зокрема у справі отруєння Скрипалів.