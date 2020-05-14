За оптимістичного сценарію вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути схвалена приблизно через рік.

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Про це 14 травня заявив голова підрозділу з вакцин Європейського агентства з лікарських засобів (ЕАЛС) Марко Кавальєрі. Він підкреслив, що вважає сумнівними заяви про те, що вакцина може бути готова до вересня, пише Reuters.

"Що стосується вакцин: з урахуванням того, що розроблення їх повинно було початися з нуля, за оптимістичного розвитку ситуації вони можуть бути готові через рік, тобто на початку 2021 року", – сказав Кавальєрі.

Він додав, що органи охорони здоров'я в усьому світі наполягають на розширенні передових досліджень COVID-19, намагаючись розробити вакцину, яка розцінюється експертами як найкращий спосіб подолати пандемію. Однак Кавальєрі заявив, що на цьому шляху можуть бути затримки.

"Це просто прогнози, засновані на тому, що ми бачимо. Але знову ж таки, я повинен підкреслити, що це найкращий сценарій. Ми знаємо, що не всі вакцини, які вводяться в розробку, можуть отримати дозвіл", – сказав він.

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