В ЄС не змогли вибрати нового главу Єврокомісії: що далі

Лідери країн Євросоюзу не змогли вибрати нового главу Єврокомісії на саміті Європейської ради у четвер, 20 червня.

Як повідомив голова Євроради Дональд Туск, було проведено повне обговорення кандидатур з урахуванням його консультацій і заяв, передає прес-служба відомства.

"У жодного кандидата не було більшості", — наголосив він.

Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені, процедура проходить у два етапи: кандидата повинні схвалити лідери щонайменше 21 з 28 країн ЄС і підтримати більшість депутатів Європарламенту (376 із 751).

Ілюстрація DW

Наступна дискусія запланована на 30 червня на позачерговому саміті.

Мандат нинішньої Єврокомісії під керівництвом Жан-Клода Юнкера закінчується у жовтні.

Основними головними кандидатами були німецький політик Манфред Вебер від ЄНП, соціал-демократ Франс Тіммерманс і чинний комісар ЄС із питань конкуренції Маргрет Вестагер від Альянсу лібералів і демократів за Європу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний віцепрем'єр Італії, лідер ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні хотів балотуватися на посаду президента Єврокомісії.

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