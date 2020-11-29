В Єрусалимі дитина знайшла 3000-річну золоту прикрасу. Фото

В Єрусалимі на Храмовій горі дев'ятирічний хлопчик знайшов стародавню намистину, якій приблизно 3000 років.

Про це повідомила The Jerusalem Post. Намистину в формі квітки, зроблену з маленьких золотих гранул часів Першого Храму, Біньямін Мілт виявив, коли просіював грунт.

Вона так добре збереглася, що коли знахідку показали археологу, той спочатку сприйняв її за "невідомий сучасний об'єкт".

Тільки під час сортування артефактів на задньому дворі вчений зрозумів, що намистина разюче схожа на кілька подібних предметів, які він знайшов під час розкопок похоронних систем періоду Першого Храму в Катеф Хіном.

Коли цінність намистини стала очевидною, дослідники обдзвонили всі сім'ї, які брали участь в просіюванні в той день, поки не зв'язалися з Мілтом.

Золоті прикраси рідко зустрічаються серед археологічних артефактів періоду Першого Храму, оскільки золото в той час не піддавалося афінажу (очищенню від домішок) і зазвичай містило значний відсоток срібла.

На даному етапі ще не ясно, якій меті служила намистина. Попередньо археологи припустили, що вона могла бути частиною прикраси, яку носила важлива персона, яка відвідала Храм, або священик.

Прикраса дуже добре збереглася tmsifting.org

Бусина в формі квітки зроблена з маленьких золотих гранул tmsifting.org

Біньямін Мілт знайшов древній артефакт tmsifting.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники Національного заповідника "Хортиця" на однойменному острові в Запоріжжі презентували піднятий гідроархеологам дерев'яний лафет гармати 17-18 століття.