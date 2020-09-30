Вірменія заговорила про можливе визнання "республіки Нагірний Карабах"

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Світ
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Єреван може визнати незалежність 'республіки Нагірний Карабах'

Вірменія розглядає можливість визнання незалежності Нагірного Карабаху.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з російськими журналістами в Єревані в середу, повідомляє Інтерфакс.

"У нашому порядку денному є такий варіант (визнання незалежності Карабахуред.). Є також варіант підписання угоди про стратегічне співробітництво між Вірменією і Карабахом, є можливість підписання договору про співпрацю в сфері безпеки і оборони", – сказав Пашинян.

За його словами, варіанти обговорюються, і рішення прийматиметься "в залежності від деяких факторів".

Пашинян також заявив, що Вірменія поки не має наміру звертатися до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у зв'язку з ситуацією в зоні карабаського конфлікту.

"Звернення в ОДКБ – політичне питання. Дуже важко говорити про межі, коли настав час звернутися. Ми тісно працюємо з ОДКБ, але запустити конкретні процедури – інше питання. ВС Вірменії здатні захищати безпеку країни", – заявив Пашинян.

Він запевнив, що Вірменія усіма методами забезпечить свою безпеку. "З ОДКБ або без ОДКБ – це вже інше питання. Ми обговорюємо всі можливості забезпечення нашої безпеки в залежності від ситуації і загального політичного контексту", – сказав він.

Відзначимо, Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Влада Росії намагається позиціонувати ОДКБ як альтернативу НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги організації в системі міжнародних відносин.

В рамках організації в 2009 році були створені так звані "сили швидкого реагування", які, як декларується, будуть використовуватися в разі "військової агресії" щодо однієї з країн ОДКБ.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше влада Туреччини заявила, що розглядає дії "республіки Нагірний Карабах" щодо Азербайджану, як напад на власну територію. Там висловили готовність підтримати країну у війні проти Вірменії.

  • Близько 09:30 в середу ЗМІ з посиланням на Міноборони Вірменії заявили, що ВПС Азербайджану завдали ударів по північній частині Карабаху, в повітря піднялися турецькі F-16.

  • У столиці Азербайджану Баку люди масово заспівали національний гімн, висловивши таким чином підтримку армії країни.

  • Бої в ніч з 29 на 30 вересня між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах були розширені. Зокрема, азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії. Міністерство оборони Азербайджану звинуватило вірменські сили в обстрілі міста Тертер в Карабасі вранці 30 вересня, в результаті чого, за даними відомства, було завдано збитків цивільній інфраструктурі, є поранені.

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