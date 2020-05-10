В Екваторіальній Гвінеї пірати напали на судно: в заручниках українець

В Екваторіальній Гвінеї пірати здійснили напад на транспортний корабель RIO MITONG і взяли в заручники двох моряків – нібито українця і росіянина.

Про це повідомляє Dryad Global. Подія трапилася поблизу міста Малабо. Крім двох захоплених чоловіків на борту були й інші члени екіпажу, проте вони перебувають у безпеці.

Корабель RIO MITONG balticshipping.com

"Вантажне судно RIO MITONG було атаковане швидкісний човном з невстановленою кількістю людей на борту. Ймовірно злочинці використовували драбину для висадки на судно, в результаті чого було викрадено два члени екіпажу – ймовірно, росіянин і українець", – йдеться в повідомленні.

Саме судно, згідно з даними сайту Marinetraffic, після атаки прибуло в порт Малабо. Виходячи з інформації Maritime Bulletin, RIO MITONG ходить під прапором Коморських островів.

Також стало відомо, що крім RIO MITONG пірати атакували і науково-дослідне судно MV DJIBLOHO. За деякими даними, з борту вони нібито викрали двох громадян Росії.

Карта місця події www.maritimebulletin.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 грудня біля берегів Камеруну пірати напали на грецьке судно-танкер Happy Lady і викрали вісьмох з 28 членів екіпажу. Серед викрадених були один українець, п'ять греків і два філіппінця.