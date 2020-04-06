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6 квітня • оновлено в 13:37
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В Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+

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У місті Гуаякіль (Еквадор), у якому проживає понад 2 мільйони осіб, тіла померлих від коронавірусу COVID-19 залишають прямо на узбіччях вулиць.

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Як повідомляє Daily Mail, лікарні і морги міста переповнені і більше не приймають на обслуговування. Тільки на початку тижня в місті загинуло понад 150 осіб.

Жителі Гуаякіля змушені використовувати картонні коробки в якості трун. Вони перекривають вулиці і палять покришки, щоб звернути увагу влади на проблему з великою кількістю померлих від коронавірусу.

Тіла залишають на вулицях: в Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+

Тіла залишають на вулицях: в Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+

Віцепрезидент Еквадору Отто Сонненхольцнер, який очолює боротьбу з коронавірусом у країні, вибачився після того, як жителі розмістили зображення і відео тіл на вулицях в соціальних мережах. "Ми бачили зображення, яких ніколи не повинно було бути, і як ваш державний службовець, я прошу вибачення", – сказав він у коментарі ЗМІ.

Тіла залишають на вулицях: в Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+

У той же час, бізнесмен Сантьяго Оліварес, що володіє мережею похоронних бюро, заявив, що його компанія не змогла задовольнити попит.

"Я продав 40 трун, які у мене були в філії в центрі міста, і доставив ще 40 додаткових з штаб-квартири. Я повинен був замовити ще 10 на вихідних, але і вони закінчилися", – зазначив він

Тіла залишають на вулицях: в Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+
Тіла залишають на вулицях: в Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+

За його словами, 15-годинна комендантська година в місті сприяє нестачі основної сировини для виробників трун, таких як дерево і метал.

Тіла залишають на вулицях: в Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+
Тіла залишають на вулицях: в Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+

За офіційними даними, в Еквадорі виявлено майже 3,5 тисячі випадків інфікування COVID-19. З них – більше 2 тисяч в місті Гуаякіль. Уряд ввів надзвичайний стан і нічну комендантську годину, щоб стримати поширення хвороби.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Еквадор
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