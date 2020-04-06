Тіла залишають на вулицях: в Еквадорі померлих від коронавірусу не встигають ховати. Фото і відео 18+

У місті Гуаякіль (Еквадор), у якому проживає понад 2 мільйони осіб, тіла померлих від коронавірусу COVID-19 залишають прямо на узбіччях вулиць.

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Як повідомляє Daily Mail, лікарні і морги міста переповнені і більше не приймають на обслуговування. Тільки на початку тижня в місті загинуло понад 150 осіб.

Жителі Гуаякіля змушені використовувати картонні коробки в якості трун. Вони перекривають вулиці і палять покришки, щоб звернути увагу влади на проблему з великою кількістю померлих від коронавірусу.

Віцепрезидент Еквадору Отто Сонненхольцнер, який очолює боротьбу з коронавірусом у країні, вибачився після того, як жителі розмістили зображення і відео тіл на вулицях в соціальних мережах. "Ми бачили зображення, яких ніколи не повинно було бути, і як ваш державний службовець, я прошу вибачення", – сказав він у коментарі ЗМІ.

У той же час, бізнесмен Сантьяго Оліварес, що володіє мережею похоронних бюро, заявив, що його компанія не змогла задовольнити попит.

"Я продав 40 трун, які у мене були в філії в центрі міста, і доставив ще 40 додаткових з штаб-квартири. Я повинен був замовити ще 10 на вихідних, але і вони закінчилися", – зазначив він

За його словами, 15-годинна комендантська година в місті сприяє нестачі основної сировини для виробників трун, таких як дерево і метал.

За офіційними даними, в Еквадорі виявлено майже 3,5 тисячі випадків інфікування COVID-19. З них – більше 2 тисяч в місті Гуаякіль. Уряд ввів надзвичайний стан і нічну комендантську годину, щоб стримати поширення хвороби.

PODRÍA REPETIRSE



Guasmo Sur, cooperativa Guayas y Quil 2 (extremo sur de Guayaquil). Moradores queman objetos en medio de la calle para reclamar el retiro de un cadáver que lleva ya tres días en una vivienda.



En otras zonas de la ciudad podrían repetirse estas manifestaciones. pic.twitter.com/9QJz1On42E - Periodismo en buseta (@relicheandres) April 3, 2020

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