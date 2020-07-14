В Єгипті розгорілася масштабна пожежа на нафтопроводі, є поранені. Фото та відео НП

Світ 21:32, 14.07.2020 Оновлено: 21:41, 14.07.2020

У Єгипті в районі аеропорту Каїра 14 липня стався витік палива на нафтопроводі "Пустеля Ісмаїлія" та масштабна пожежа.

НП взяв на контроль прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, пише al-Masry al-Youm (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

НП на нафтопроводі в Єгипті.
twitter.com/FReeMAN

Попередньо, вогонь спалахнув у результаті розриву лінії (Шукаір – Мостород) та іскри, викликаної машинами (нафтопровід розташований поблизу каїрсько-ісмаїльскої траси).

НП на нафтопроводі в Єгипті.
twitter.com/FReeMAN

На місці НП працювали 20 пожежних машин. Рятувальники заявили, що контролюють загоряння, вогонь вдалося загасити.

НП на нафтопроводі в Єгипті.
twitter.com/FReeMAN

На відео пожежі, зазнятому очевидцем, видно палаючі на стоянці автомобілі, а також кілька осіб, які намагаються евакуювати постраждалого.

Крім того, користувачі мережі опублікували фото місця розливу нафтопродуктів біля автомобільної стоянки до пожежі.

Паливо, що розлилося.
al-Masry al-Youm
Паливо, що розлилося.
al-Masry al-Youm
Прорив труби.
al-Masry al-Youm
Фото пожежі.
elbaladtv.net
Пожежники на місці інциденту.
al-Masry al-Youm
Пожежники на місці інциденту.
al-Masry al-Youm
Пожежники на місці інциденту.
al-Masry al-Youm
Пожежники на місці інциденту.
al-Masry al-Youm

Як писав OBOZREVATEL, раніше у США спалахнув вогонь на борту десантного корабля "Боном Річард", постраждали більше 50 осіб.

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