В Єгипті розгорілася масштабна пожежа на нафтопроводі, є поранені. Фото та відео НП
У Єгипті в районі аеропорту Каїра 14 липня стався витік палива на нафтопроводі "Пустеля Ісмаїлія" та масштабна пожежа.
НП взяв на контроль прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, пише al-Masry al-Youm (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Попередньо, вогонь спалахнув у результаті розриву лінії (Шукаір – Мостород) та іскри, викликаної машинами (нафтопровід розташований поблизу каїрсько-ісмаїльскої траси).
На місці НП працювали 20 пожежних машин. Рятувальники заявили, що контролюють загоряння, вогонь вдалося загасити.
На відео пожежі, зазнятому очевидцем, видно палаючі на стоянці автомобілі, а також кілька осіб, які намагаються евакуювати постраждалого.
Крім того, користувачі мережі опублікували фото місця розливу нафтопродуктів біля автомобільної стоянки до пожежі.
Як писав OBOZREVATEL, раніше у США спалахнув вогонь на борту десантного корабля "Боном Річард", постраждали більше 50 осіб.