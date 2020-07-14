В Єгипті розгорілася масштабна пожежа на нафтопроводі, є поранені. Фото та відео НП
Пожежа в Єгипті. twitter.com/FReeMAN
У Єгипті в районі аеропорту Каїра 14 липня стався витік палива на нафтопроводі "Пустеля Ісмаїлія" та масштабна пожежа.
НП взяв на контроль прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, пише al-Masry al-Youm (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
НП на нафтопроводі в Єгипті. twitter.com/FReeMAN
Попередньо, вогонь спалахнув у результаті розриву лінії (Шукаір – Мостород) та іскри, викликаної машинами (нафтопровід розташований поблизу каїрсько-ісмаїльскої траси).
НП на нафтопроводі в Єгипті. twitter.com/FReeMAN
На місці НП працювали 20 пожежних машин. Рятувальники заявили, що контролюють загоряння, вогонь вдалося загасити.
НП на нафтопроводі в Єгипті. twitter.com/FReeMAN
На відео пожежі, зазнятому очевидцем, видно палаючі на стоянці автомобілі, а також кілька осіб, які намагаються евакуювати постраждалого.
Крім того, користувачі мережі опублікували фото місця розливу нафтопродуктів біля автомобільної стоянки до пожежі.
Паливо, що розлилося. al-Masry al-Youm
Паливо, що розлилося. al-Masry al-Youm
Прорив труби. al-Masry al-Youm
Фото пожежі. elbaladtv.net
Пожежники на місці інциденту. al-Masry al-Youm
Пожежники на місці інциденту. al-Masry al-Youm
Пожежники на місці інциденту. al-Masry al-Youm
Пожежники на місці інциденту. al-Masry al-Youm
اللقطات الأولي لكسر خط خام (شقير – مسطرد) على طريق الاسماعيلية # صدى_البلد # قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/hxtt2L7Fry- صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020
كاميرا برنامج على مسئوليتى فى موقع حريق خط خام (شقير – مسطرد) على طريق الاسماعيلية # صدى_البلد # قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/5WD1TUrQlD- صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020
أحمد موسى: إصابة 12 مواطن حصيلة كسر خط خام (شقير – مسطرد) على طريق الاسماعيلية ولا وفيات # صدى_البلد # قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/0goU0bonPS- صدى البلد (@baladtv) July 14, 2020
Як писав OBOZREVATEL, раніше у США спалахнув вогонь на борту десантного корабля "Боном Річард", постраждали більше 50 осіб.