В Єгипті розкопали ще 100 саркофагів з муміями, один з них розкрили. Фото

У Єгипті знайдено ще понад 100 саркофагів. Один з них розкрили, щоб перевірити стан мумії.

Їх виявили недалеко від Каїра в некрополі Саккара, пише CNN (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Всього в Єгипті знайшли понад 100 саркофагів.

Крім саркофагів також знайдені 40 позолочених статуеток.

За словами міністра туризму Халеда аль-Анані, знахідки відносяться до Пізнього періоду Стародавнього Єгипту (662-332 роки до нашої ери) і епохи Птолемеїв (332-30 роки до нашої ери).

Один із саркофагів розкрили.

Він підкреслив, що це всього лише 1% від загальної кількості артефактів в регіоні.

Саркофаги виявили в некрополі Саккара. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єгипті виявили 59 саркофагів з муміями і 28 дерев'яних статуеток єгипетських богів.

Незважаючи на те, що похованню 26 століть, останки і саркофаги дуже добре збереглися, а деякі з них розфарбовані нібито зовсім недавно.