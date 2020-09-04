У товарища Блумберга прочитал сегодня. Муниципалитет Джакарты, это столица Индонезии, постановил. Если полиция ловит кого-то без маски там где не положено, они этому человеку выдают маску и вежливо просят полежать в гробу. Посчитав при этом до 100, поразмышляв о жизни, и дав возможность всем желающим сделать фото. Смешные люди, ведь правда? У них всего 3200 в день на 270 млн. При наших 2700 на 40. Я думаю, пороблено Соросом. 100 процентов.

В Джекарте люди без маски ложатся в гроб. Facebook Александра Деркача

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