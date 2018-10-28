''В дитинстві били і принижували'': психіатр провів дослідження мозку Путіна

У президента Росії Володимира Путіна є багато нарцистичних рис характеру і він може бути психічно нездоровим, "не помічаючи нічого неприпустимого в своїй поведінці".

Як передає "Радіо Свобода", про це йдеться в доповіді "Усередині путінського мозку" американського психіатра і професор Каліфорнійського університету Джеймса Феллона, який займається вивченням диктаторів і відомих злочинців.

За його словами, у Путіна є всі риси соціопата, яких об'єднує те, що вони отримали якусь психологічну травму в дуже ранньому віці, до 10 років.

"Можливо, в дитинстві над такою людиною знущалися або били і принижували, і він озлоблений на весь світ. Такими є багато терористів", - зазначив психіатр.

"На чолі терористичної групи може стояти психопат, але його підлеглими стають соціопати, молоді люди, які відчувають, що вони лузери, що світ над ними поглумився і вони повинні йому помститися. Ось цей тип поведінки схожий на путінський", - розповів він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в мережі помітили дивний нюанс в зовнішності Путіна.