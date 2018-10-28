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''В дитинстві били і принижували'': психіатр провів дослідження мозку Путіна

12.7тЧитати матеріал російською

У президента Росії Володимира Путіна є багато нарцистичних рис характеру і він може бути психічно нездоровим, "не помічаючи нічого неприпустимого в своїй поведінці".

Як передає "Радіо Свобода", про це йдеться в доповіді "Усередині путінського мозку" американського психіатра і професор Каліфорнійського університету Джеймса Феллона, який займається вивченням диктаторів і відомих злочинців.

За його словами, у Путіна є всі риси соціопата, яких об'єднує те, що вони отримали якусь психологічну травму в дуже ранньому віці, до 10 років.

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"Можливо, в дитинстві над такою людиною знущалися або били і принижували, і він озлоблений на весь світ. Такими є багато терористів", - зазначив психіатр.

"На чолі терористичної групи може стояти психопат, але його підлеглими стають соціопати, молоді люди, які відчувають, що вони лузери, що світ над ними поглумився і вони повинні йому помститися. Ось цей тип поведінки схожий на путінський", - розповів він.

''В дитинстві били і принижували'': психіатр провів дослідження мозку Путіна

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в мережі помітили дивний нюанс в зовнішності Путіна.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Возможно профессор любит сосать - таковы все хуесосы.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Маленький Иппу Лохлов,что ж ты себя так в говно вмокаешь, ещё и еблососом своим.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Маленький Иппу Лохлов, плохая новость, пидарок: тебя уже опередил Smekalov Sergey насчет хуйца соснуть
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Ну, почему хуйло ебанат, разобрались. А почему хуйло долбоеб?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
молодец профессор,пусть теперь член Путина изучит,на вкус попробует,тактильные ощущения и т.д.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Smekalov Sergey,поделись своими ощущениями с профессором,тем более у тебя такой опыт с путиным и его членом.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Smekalov Sergey, а-а-а-а! а я думал, что пидарасы - это те, которые хуй сосут, как ты
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