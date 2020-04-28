"Висип почорнів": в Британії дитину зі страшними симптомами відмовилися тестувати на COVID-19

До Вустерширської королівської лікарні в Великобританії доставили дворічну дитину з небезпечним запальним синдромом, імовірно пов'язаним з COVID-19.

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За словами матері малюка, у нього піднялася висока температура, а сип почала чорніти, але тест на коронавірус дитині так і не зробили, передає DailyMail.

Дитина потрапила до лікарні зі страшною висипом DailyMail

DailyMail

Лікарі поставив діагноз хлопчикові з рідкісною хворобою Кавасакі, формою синдрому токсичного шоку, яка змушує імунну систему організму атакувати свої власні органи. Але хлопцеві не було зроблено тест на COVID-19, в результаті чого і медики, і його сім'я опинилися в невіданні щодо можливого зв'язку між хворобою Кавасакі і коронавірусом.

"Я не знаю, як уряд доведе, що є зв'язок, якщо вони не тестують пацієнтів", – розповіла мама хлопчика.

При цьому жінка стверджує, що наполягала на тестуванні, але в лікарні їй заявили, що тестувати дітей до 5 років немає ніякої необхідності.

Лікарі поставив діагноз хлопчикові з рідкісною хворобою Кавасакі DailyMail

Висип у дитини почорніла DailyMail

Хлопчику зробили переливання іммуноглобіна і він провів в лікарні п'ять днів. "Було жахливо бачити його таким", – сказала вона повідомивши, що малюк вже виписаний з лікарні і почувається нормально.

Як зазначає видання, в Британії і Італії дійсно збільшилася зростанні числа дітей, що надходять в реанімацію з хворобою Кавасакі.

До думки про те, що сплеск захворюваності може бути пов'язаний зі спалахом COVID-19, схиляється британський лікар і професор Кріс Вітт. А медичний директор Національної служби охорони здоров'я Великобританії, професор Стівен Повис направив своїм експертам попередження, в якому їм було рекомендовано детально вивчити тривожне число дітей з синдромом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Національній служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) заявляють, що сильна червона висип і плями на шкірі людини, можуть бути ознаками COVID-19.

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