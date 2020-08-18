В Білорусі можуть початися захоплення адмінбудівель, – опозиціонер

Переконати Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента Білорусі 5 термінів поспіль, відмовитися від спроб утримати владу можуть люди з його оточення.

Якщо Лукашенко не піде на цей крок, в країні можуть початися захоплення адміністративних будівель. Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив білоруський кінорежисер, довірена особа кандидата в президенти країни Світлани Тихановської Юрій Хащеватський.

"Розсудливі люди в оточенні Лукашенка – а там такі є – повинні врешті-решт зрозуміти, що зараз від цього залежить не тільки майбутнє країни, але ще і їх особисте майбутнє. Вони повинні зважитися на цей крок, щоб надалі уникнути судів, переслідувань тощо", – пояснив опозиціонер.

За його оцінками, поточна ситуація в Білорусі незворотна. "Закінчиться вона може тільки тим, що Лукашенко піде з влади".

Хащеватський припустив, що за масовими страйками почнеться "наступний щабель" – захоплення адміністративних будівель. "Дуже б хотілося, щоб цього не було, тому що це пов'язано з можливими майбутніми жертвами. Але народ може не витерпіти", – зауважив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Юрієм Хащеватським скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко звинуватив опозицію в захопленні влади в країні, назвавши її "нацистами" і пригрозив "остудити деякі гарячі голови".