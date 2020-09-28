До Білорусі завезли "сумнівну" російську вакцину від COVID-19 для випробування на добровольцях

До Білорусі поставили першу партію російської вакцини проти коронавірусу (COVID-19) "Супутник V", яка раніше показала сумнівні результати.

Як пише РИА Новости, Білорусь стала першою країною після Росії, де почалися клінічні дослідження російського препарату. Відзначається, що з 1 жовтня почнеться вакцинація на добровольцях. У дослідженнях, що фінансуються Російським фондом прямих інвестицій, візьмуть участь 100 осіб.

У російському фонді додали, що аналогічні випробування плануються і в інших країнах – Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Єгипті та ОАЕ.

Нагадаємо, що російська вакцина для профілактики COVID-19 – "Супутник V" – була нібито розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії спільно з РФПИ. Російський МОЗ зареєстрував її в середині серпня.

Пояснимо, що група вчених з Британії заявила, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

Нагадаємо, що раніше нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з главою РФ Володимиром Путіним про участь своїх громадян у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про недавно схваленої експериментальної вакцини проти COVID-19.

При цьому вчені стурбовані, що намір Росії впровадити частково ефективну вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.