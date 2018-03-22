В Білому домі трапилась нова гучна відставка

Головний адвокат президента США Джон Дауд подав у відставку.

"Дауд, який очолив юридичну команду президента минулого літа, розглядав питання про звільнення кілька разів в останні місяці і в кінцевому підсумку прийшов до висновку, що Трамп все більше ігнорує його поради", - пише The New York Times з посиланням на джерело.

Під керівництвом Дауда адвокати Трампа порадили йому співпрацювати зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером, який розслідує втручання Росії у вибори і можливі зв'язки з оточенням Трампа, а також чи перешкоджав президент розслідуванню.

"Замість цього в останні дні президент почав публічно нападати на Мюллера, що, як видається, пов'язано зі стурбованістю президента тим, що розслідування конкретніше позначається на ньому. Він також в приватному порядку наполягав на тому, що він повинен бути присутнім на співбесіді в канцелярії спеціального адвоката, хоча Дауд вважав, що це погана ідея", - йдеться в матеріалі.

Відзначається, що Трамп задоволений відставкою Дауда, оскільки він розчарувався в ньому, особливо коли Дауд закликав Міністерство юстиції припинити розслідування у справі спеціального адвоката. Спочатку сказав, що він виступає від імені президента, але потім дав задню.

Як повідомляв "Обозреватель", Трамп звільнив главу Держдепу Рекса Тіллерсона 13 березня. У той же день він призначив на посаду держсекретаря Майка Помпео.

За даними The Washington Post, Трамп також вирішив звільнити свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера і зараз активно шукає йому заміну.