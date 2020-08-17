В Азії виявлено мутований штам коронавірусу: він більш заразний
На Філіппінах виявили мутований штам коронавірусу SARS-CoV-2, який вважається більш заразним, ніж початковий зразок інфекції.
Як повідомляє The Straits Times, у Філіппінському центрі з вивчення геному розповіли, що новий штам G614 був виявлений у деяких хворих у Кесон-Сіті. Мутація проявилася в червні, тоді ж її сліди знайшли в Малайзії.
За даними лікарів, за цього варіанту вірусу може відбуватися більш важкий перебіг хвороби.
"Однак досі немає чіткого підтвердження того, що переносники G614 дійсно більш заразні, ніж ті, у кого початковий штам. До того ж мутація, з огляду на це, не впливає на клінічні показники", – заявили вчені.
Відзначається, що смертність від такої версії хвороби не збільшується, різниці в симптомах також не зафіксовано.
Вивчення штаму в будь-якому разі допоможе генетикам краще зрозуміти епідемію коронавірусу і прийняти проти неї заходи, виходячи з більш глибокого знання про інфекцію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біологиня Надія Жолобак заявила, що коронавірус мутує кожні 4 дні.