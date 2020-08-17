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В Азії виявлено мутований штам коронавірусу: він більш заразний

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
3,2 т.
Смертність від цієї версії хвороби не збільшується

Смертність від цієї версії хвороби не збільшується.

На Філіппінах виявили мутований штам коронавірусу SARS-CoV-2, який вважається більш заразним, ніж початковий зразок інфекції.

Як повідомляє The Straits Times, в Філіппінському центрі з вивчення геному розповіли, що новий штам G614 був виявлений у деяких хворих в Кесон-Сіті. Мутація проявилася в червні, тоді ж її сліди знайшли в Малайзії.

За даними лікарів, при цьому варіанті вірусу може відбуватися більш важкий перебіг хвороби.

"Однак досі немає чіткого підтвердження того, що переносники G614 дійсно більш заразні, ніж ті, у кого початковий штам. До того ж мутація, судячи з усього, не впливає на клінічні показники", – заявили вчені.

Відзначається, що смертність від такої версії хвороби не збільшується, різниці в симптомах також не зафіксовано.

Вивчення штаму в будь-якому випадку допоможе генетикам краще зрозуміти епідемію коронавірусу і прийняти проти неї заходи, виходячи з більш глибокого знання про інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український біолог Надія Жолобак заявила, що коронавірус мутує кожні 4 дні.

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