В Азербайджані на фабриці сталися пожежа та вибухи, є постраждалі. Фото та відео

На фабриці з виробництва фарб "Sobsan" в Баку сталася пожежа, яка совпровождался п'ятьма вибухами.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише "Інтерфакс". В результаті НП постраждало четверо людей. Також в соцмережах з'явилося відео, на якому видно величезний стовп чорного диму (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

Пожежа на фабриці в Баку kaspiy.az

Зазначається, що вибухи сталися в чанах з хімічними реагентами. Вони привели до збільшення площі загоряння.

Пожежа на фабриці в Баку kaspiy.az

Станом на 22:30 площа пожежі становила 700 квадратних метрів. До її ліквідації задіяно 32 одиниці техніки та 160 осіб особового складу МНС.

(Відео – Telegram "Раніше за всіх, ну майже")

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві наприкінці червня стався вибух газу в квартирі житлового будинку, після чого почалася масштабна пожежа. В результаті НП кілька людей постраждали.