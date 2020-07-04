В Азербайджані на фабриці сталися пожежа та вибухи, є постраждалі. Фото та відео
На фабриці з виробництва фарб "Sobsan" в Баку сталася пожежа, яка совпровождался п'ятьма вибухами.
Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише "Інтерфакс". В результаті НП постраждало четверо людей. Також в соцмережах з'явилося відео, на якому видно величезний стовп чорного диму (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).
Зазначається, що вибухи сталися в чанах з хімічними реагентами. Вони привели до збільшення площі загоряння.
Станом на 22:30 площа пожежі становила 700 квадратних метрів. До її ліквідації задіяно 32 одиниці техніки та 160 осіб особового складу МНС.
(Відео – Telegram "Раніше за всіх, ну майже")
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві наприкінці червня стався вибух газу в квартирі житлового будинку, після чого почалася масштабна пожежа. В результаті НП кілька людей постраждали.