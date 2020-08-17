В авто військового аташе РФ в Гаазі знайшли "жучок": почався дипломатичний скандал

Дипломатичний скандал між Росією та Нідерландами. Ілюстрація.

МЗС РФ заявило, що у службовому авто помічника військового аташе Росії у Нідерландах була виявлена апаратури стеження.

Через це в міністерство 17 серпня "щодо питань забезпечення безпеки посольства Росії в Гаазі" викликали тимчасову повірену у справах Нідерландів в РФ Домінік Баккер-Кюлінг. Про це написали на сайті відомства.

"Нідерландській стороні було висловлено рішучий протест у зв'язку з виявленням апаратури стеження в службовому автомобілі помічника військового аташе Росії в Нідерландах", – йдеться в повідомленні.

Баккер-Кюлінг вказали на необхідність вжити заходи "щодо недопущення подібних інцидентів, які йдуть врозріз з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини".

"Подібні недружні дії ускладнюють і без того непрості двосторонні відносини", – заявили в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Словаччини видворила трьох російських дипломатів, діяльність яких "суперечила Віденської конвенції".

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