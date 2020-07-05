В Австрії затримано другого підозрюваного в убивстві критика Кадирова

В Австрії затримано другого підозрюваного в убивстві чеченця Маміхана Умарова, відомого як Анзор, який критикував главу Чечні Рамзана Кадирова.

За повідомленнями Oberösterreichische Nachrichten, ним виявився також виходець із Чечні. Наразі суд обирає йому запобіжний захід.

Попередньо повідомляється, що він перебував на місці злочину, і проходив у справі як свідок, але після допиту поліції його статус змінився на підозрюваного.

Нагадаємо, перший підозрюваний був раніше затриманий поліцією в місті Лінці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анзор, який брав "замовлення" на організацію терактів і ліквідацію людей, розкрив скандальні факти про вбивство Аміни Окуєвої і замахи на її чоловіка Адама Осмаєва, а також колишнього нардепа Ігоря Мосійчука.