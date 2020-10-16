В Австрії затримали українця за підозрою в крадіжці 9 млн євро з банку

У Відні затримали українця, оголошеного у розшук за розкрадання мільйонних кредитів під час банківської служби в Україні.

Як пише Kurier, слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали шахрая, який переховувався з 2014 року.

"Щодо розшукуваного чоловіка було видано міжнародний ордер на арешт за підозрою у розкраданні кредитів на загальну суму близько 9 млн євро під час роботи працівником банку в Україні у 2012-2014 роках", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік втік з України після скоєння злочину та використовував для перетину кордону підроблені документи.

Наразі затриманого доставлено до в'язниці, очікується його видача українській стороні.

Прізвища чоловіка віденська поліція не повідомляє. Зазначається лише, що йому 45 років.

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