В Австрії вперше пересадили легені жінці, що хворіла на COVID-19

У столиці Австрії Відні хірурги вперше пересадили легені пацієнтці з COVID-19.

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Як повідомляє сайт Віденського медичного університету, пересадку робили в Віденської лікарні загального профілю. Пацієнткою стала 45-річна жінка, у якої розвинулася гостра дихальна недостатність через COVID-19.

Вона захворіла близько восьми тижнів тому і хвороба протікала настільки важко, що навіть вентиляція легенів стала неможливою. В результаті лікарі заявили, що у її легенях немає ніяких шансів на відновлення. Коли жінку за допомогою армійського гелікоптера доставили в лікарню, частки COVID-19 все ще присутні в її організмі, однак, були неінфекційними.

В Австрії вперше пересадили легені жінки, що хворіла на COVID-19

Тоді команда лікарів на чолі з Вальтером Клепетко зважилася на пересадку легенів – донорський орган був екстрено доставлений з Нідерландів. За словами медиків, пересадка пройшла успішно, хоч і проходила при надзвичайно важких обставинах.

"Ми дуже задоволені станом пацієнта, враховуючи вкрай складні вихідні обставини. Минуло всього кілька днів, а пацієнтка вже видужує. Сама трансплантація була проведена в надзвичайно важких обставинах, оскільки у пацієнтки не було достатньої кількості тромбоцитів в крові, і, так як антитіла також були присутні , їх спочатку потрібно було видалити за допомогою імунного афереза, щоб запобігти відторгненню органу", – говорить Клепетко.

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