Головна Новини
25 травня • оновлено в 20:14
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

В Австрії вперше пересадили легені жінці, що хворіла на COVID-19

828
Читати матеріал російською

У столиці Австрії Відні хірурги вперше пересадили легені пацієнтці з COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє сайт Віденського медичного університету, пересадку робили в Віденської лікарні загального профілю. Пацієнткою стала 45-річна жінка, у якої розвинулася гостра дихальна недостатність через COVID-19.

Вона захворіла близько восьми тижнів тому і хвороба протікала настільки важко, що навіть вентиляція легенів стала неможливою. В результаті лікарі заявили, що у її легенях немає ніяких шансів на відновлення. Коли жінку за допомогою армійського гелікоптера доставили в лікарню, частки COVID-19 все ще присутні в її організмі, однак, були неінфекційними.

В Австрії вперше пересадили легені жінки, що хворіла на COVID-19

В Австрії вперше пересадили легені жінки, що хворіла на COVID-19

Тоді команда лікарів на чолі з Вальтером Клепетко зважилася на пересадку легенів – донорський орган був екстрено доставлений з Нідерландів. За словами медиків, пересадка пройшла успішно, хоч і проходила при надзвичайно важких обставинах.

"Ми дуже задоволені станом пацієнта, враховуючи вкрай складні вихідні обставини. Минуло всього кілька днів, а пацієнтка вже видужує. Сама трансплантація була проведена в надзвичайно важких обставинах, оскільки у пацієнтки не було достатньої кількості тромбоцитів в крові, і, так як антитіла також були присутні , їх спочатку потрібно було видалити за допомогою імунного афереза, щоб запобігти відторгненню органу", – говорить Клепетко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики пояснили, чому від COVID-19 вмирають молоді і здорові люди.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Австрія Відень
Теги
трансплантація органів вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • У Німеччині зважилися зняти карантин: стало відомо, чим замінять.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги