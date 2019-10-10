В Австрії прогримів потужний вибух: є постраждалі

Біля Лінца (Австрія) в четвер, 10 жовтня, прогримів потужний вибух. За різними даними, постраждало від п'яти до дев'яти осіб.

Як повідомило N-TV, НП трапилася на станції з переробки сміття в місті Хершінг. Після вибуху на майданчику спалахнула пожежа (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сам ж об'єкт, за різною інформацією, знаходиться або ж поруч із аеропортом, або на його території.

В Австрії прогримів потужний вибух Twitter/Christian Zeintl

Видання написало, що серйозно постраждало двоє людей, ще троє отримали легкі поранення.

А за інформацією "Австрійської телерадіомовної корпорації", на місці працювали 250 пожежників. Причина вибуху поки незрозуміла.

Також з'явилася версія про те, що постраждали дев'ять осіб. У важкому стані – троє з них. Про це написало видання "Москва 24" з посиланням на ТАСС.

У місцевій поліції запевнили, що це був не терористичний акт. Також правоохоронці заявили, що в результаті вибуху травмувалися п'ять людей, двоє з них отримали серйозні поранення.

Біля Лінца (Австрія) в четвер, 10 жовтня, прогримів потужний вибух Twitter/Westdeutsche Zeitung ‏

За різними даними, постраждало від п'яти до дев'яти осіб Twitter/Christian Zeintl ‏

НП трапилася на станції з переробки сміття в місті Хершінг Twitter/Christian Zeintl ‏

Карта місцевості Google Maps/Скріншот

Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 10 октября 2019 г.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у місті Джелалабад (Афганістан) у понеділок, 7 жовтня, біля армійського автобуса прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

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