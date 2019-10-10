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10 жовтня • оновлено в 13:55
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В Австрії прогримів потужний вибух: є постраждалі

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Біля Лінца (Австрія) в четвер, 10 жовтня, прогримів потужний вибух. За різними даними, постраждало від п'яти до дев'яти осіб.

Як повідомило N-TV, НП трапилася на станції з переробки сміття в місті Хершінг. Після вибуху на майданчику спалахнула пожежа (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сам ж об'єкт, за різною інформацією, знаходиться або ж поруч із аеропортом, або на його території.

В Австрії прогримів потужний вибух

В Австрії прогримів потужний вибух

Twitter/Christian Zeintl

Видання написало, що серйозно постраждало двоє людей, ще троє отримали легкі поранення.

А за інформацією "Австрійської телерадіомовної корпорації", на місці працювали 250 пожежників. Причина вибуху поки незрозуміла.

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Також з'явилася версія про те, що постраждали дев'ять осіб. У важкому стані – троє з них. Про це написало видання "Москва 24" з посиланням на ТАСС.

У місцевій поліції запевнили, що це був не терористичний акт. Також правоохоронці заявили, що в результаті вибуху травмувалися п'ять людей, двоє з них отримали серйозні поранення.

Біля Лінца (Австрія) в четвер, 10 жовтня, прогримів потужний вибух

Біля Лінца (Австрія) в четвер, 10 жовтня, прогримів потужний вибух

Twitter/Westdeutsche Zeitung ‏

За різними даними, постраждало від п'яти до дев'яти осіб

За різними даними, постраждало від п'яти до дев'яти осіб

Twitter/Christian Zeintl ‏

НП трапилася на станції з переробки сміття в місті Хершінг

НП трапилася на станції з переробки сміття в місті Хершінг

Twitter/Christian Zeintl ‏

Карта місцевості

Карта місцевості

Google Maps/Скріншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, у місті Джелалабад (Афганістан) у понеділок, 7 жовтня, біля армійського автобуса прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

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Австрія Лінц
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Keller Delores
Keller Delores
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Keller Delores
Keller Delores
Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи на ноутбуці кілька г0дин. Так я і почав .... >>>>>> www.CashFlow77.Com
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