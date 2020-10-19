В Австрії посилено карантинні обмеження: що заборонили

В Австрії посилили карантинні обмеження у зв’язку з прискоренням темпів поширення коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє Kurier, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що всі обмеження набувають чинності 23 жовтня і триватимуть чотири тижні.

Відтепер зібрання у закритих приміщеннях обмежуються групами до 6 осіб, а на відкритому просторі – до 12 осіб. Маски обов’язкові для всіх заходів у приміщенні та на відкритому повітрі.

Водночас меси в церквах можуть відвідувати більш ніж 6 людей, але за умови дотримання санітарних вимог, таких як соціальне дистанціювання і наявність масок.

Заходи з більшою кількістю людей можуть проводитись лише у визначених місцях, і про них варто заздалегідь повідомляти органам охорони здоров’я. Такі заходи обмежені кількістю 250 осіб.

Для реагування на місцеві спалахи федеральні землі зможуть вводити регіональні обмеження, включаючи комендантську годину.

"Зараз ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити другого національного карантину для Австрії", – сказав Курц.

Нагадаємо, за останню добу в Австрії підтвердили 1121 випадок коронавірусу. Всього заразилися 65 927 людей, померли – 904.

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