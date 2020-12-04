В Австрії почалося масове безкоштовне тестування на COVID-19. Фото

У п'ятницю, 4 грудня, розпочалося масове безкоштовне тестування на коронавірус (COVID-19) у федеральних землях Австрії – Відень, Тіроль та Форарльберг.

Як повідомляє DW, тестують усіх добровольців віком від шести років (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У решті регіонів Австрії масове тестування має початися найближчими днями.

Для проходження тестування спершу необхідно зареєструватися на спеціальному інтернет-порталі. 3 грудня вже було майже 100 тисяч реєстрацій.

Далі у спеціальних центрах зареєстрованим особам роблять швидкі тести на антиген – беруть мазок з носа або горла. Результат можна отримати на сайті за кілька хвилин.

У Відні вранці п’ятниці перед такими центрами вишикувалися черги людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України також розпочав розроблення проєкту масового тестування на коронавірус в обласних центрах і великих містах.