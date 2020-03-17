В Австрії залишилося близько 470 українців, які не змогли повернутися в Україну з-за закриття кордону і введення карантину.

У Посольстві України в Відні створили кризовий штаб, щоб допомогти повернути наших громадян додому, передає "Укрінформ".

"Ситуація авральна по всій Європі, закриті кордони, багато застрягли в країнах, які мають транзитний статус. Австрія якраз одна з таких країн. Зараз у нас в списках на евакуацію знаходяться майже 400 осіб – громадян України та осіб з видом на проживання в Україні", – повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Коронавірус в Австрії

Ще 70 українців застрягли в Австрії на особистому авто, не встигнувши покинути країну до закриття кордонів.

"Всі ці люди стоять під посольством, серед них – жінки і діти. І тому нами прийнято рішення про створення кризового штабу для допомоги, в першу чергу, цим автомобілістам", – додав дипломат.

У посольстві додали, що намагаються організувати чартерний рейс до Відня, щоб евакуювати українців.

"Ми працюємо з" Австрійськими авіалініями"просимо їх, щоб вони евакуювали ту частину пасажирів, які залишилися в Австрії після того, як Austrian Airlines скасували рейси в Україну", – повідомив Щерба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці застрягли в аеропортах Німеччини та Австрії через коронавируса.

Раніше Австрія вирішила заборонити в'їзд громадянам України, Росії, Нідерландів і Великобританії через загрозу поширення коронавируса.

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