В Австрії депутат у прямому ефірі виявив COVID-19 у кока-коли. Відео

Депутат австрійського парламенту Міхаель Шнедліц показав неточність тестів на коронавірус за допомогою кока-коли.

Як видно з прямої трансляції засідання парламенту на YouTube, він прямо на трибуні зробив тест на COVID-19, але в якості матеріалу використовував краплю коли (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Через кілька хвилин тест показав позитивний результат.

"Масове тестування на коронавірус марне! Це показав простий експеримент", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тест на коронавірус показує "позитивний" результат, коли виявляє певну кількість "копій вірусу". І якщо хороший і дорогий німецький реагент покаже "позитивний" результат при наявності 250 копій, то дешевий китайський аналог помітить вірус тільки при наявності 450 копій.

Якщо лабораторія економить, ви можете бути зараженим, але здати тест, який покаже, що ви здорові.

Як тести на COVID-19 можуть показувати брехливі результати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.