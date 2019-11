Зарізав бізнесмена: в Австралії знайшли мертвим росіянина-втікача

В Австралії знайшли мертвим 49-річного росіянина Володимира Кондакова на прізвисько "Большой русский", якого підозрювали у вбивстві бізнесмена Альберта Метледжа і нападі на його сина.

Про це повідомляє телеканал ABC. Тіло було виявлено в районі Тарен Пойнт на півдні Сіднея.

За попередніми даними, в його смерті немає ознак криміналу. Причина загибелі росіянина встановлюється.

За версією слідства, Кондаков 6 листопада напав із ножем на 76-річного підприємця Альберта Метледжа на будівельному майданчику в Сіднеї через суперечку щодо роботи. Австралієць ліванського походження загинув у результаті поранень. Також був поранений його 33-річний син.

Росіянин втік із місця злочину. Його шукали кілька діб. Поліція залучила до операції вертольоти, кінологів і спецпідрозділи.

Police have released photos of man they wish to speak to in relation to fatal stabbing of Albert Metledge, and critical wounding of his son Anthony at construction site in St Peters yesterday. If anyone see VLADIMIR KONDAKOV, they are asked not to approach, call 000 @ 7NewsSydney pic.twitter.com/38DpKt3iH0