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10 листопада • оновлено в 10:20
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Зарізав бізнесмена: в Австралії знайшли мертвим росіянина-втікача

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В Австралії знайшли мертвим 49-річного росіянина Володимира Кондакова на прізвисько "Большой русский", якого підозрювали у вбивстві бізнесмена Альберта Метледжа і нападі на його сина.

Про це повідомляє телеканал ABC. Тіло було виявлено в районі Тарен Пойнт на півдні Сіднея.

За попередніми даними, в його смерті немає ознак криміналу. Причина загибелі росіянина встановлюється.

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В Австралії знайшли мертвим росіянина, який вбив бізнесмена

В Австралії знайшли мертвим росіянина, який вбив бізнесмена

Twitter Laura Banks

В Австралії знайшли мертвим росіянина, який вбив бізнесмена

В Австралії знайшли мертвим росіянина, який вбив бізнесмена

Twitter Laura Banks

За версією слідства, Кондаков 6 листопада напав із ножем на 76-річного підприємця Альберта Метледжа на будівельному майданчику в Сіднеї через суперечку щодо роботи. Австралієць ліванського походження загинув у результаті поранень. Також був поранений його 33-річний син.

Росіянин втік із місця злочину. Його шукали кілька діб. Поліція залучила до операції вертольоти, кінологів і спецпідрозділи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі знайшли мертвими росіянина і його 5-річного сина.

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Місце
Австралія
Тег
Новини Росії
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Гоша Злой
Гоша Злой
давай лапотникам визу после этого
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