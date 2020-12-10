В Австралії знайшли карликових опосумів, які вважалися зниклими. Відео

На острові Кенгуру в Австралії знайшли маленьких карликових опосумів, які вважалися зниклим видом через великі лісові пожежі, які спіткали материк у 2019-2020 роках.

Про це йдеться у репортажі ВВС. Зазначається, що цих тварин там не бачили майже рік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Екологи побоювалися, що популяція маленьких карликових опосумів – найменшого виду опосумів у світі – зникла, адже пожежі минулого літа знищили майже половину чагарників на острові, спустошивши середовище проживання цих тварин. Однак виявлені волонтерами звірята вселили надію на можливість урятувати цей вид.

Екологи побоювалися, що популяція маленьких карликових опосумів була знищена Скриншот відео

Опосуми важать приблизно 6-8 грамів Скриншот відео

Як розповіла в сюжеті екологиня, важать ці опосуми приблизно 6-8 грамів і це справжнє диво, що їх знайшли на Кенгуру. У природі ці звірята зустрічаються лише в Тасманії, невеликих частинах Вікторії та Південної Австралії, а також, очевидно, на острові Кенгуру.

Водночас екологиня припустила, що в пожежах, які спіткали Австралію, згоріло близько 93% карликових опосумів.

Нагадаємо, пожежі в Австралії тривали декілька місяців. Почалися вони внаслідок аномальної спеки. У вогні загинуло понад 480 мільйонів тварин, було знищено унікальну флору і фауну. Були також людські жертви та понад тисяча спалених будинків.

За оцінками екологів,для відновлення дикої природи в Австралії можуть знадобитися десятиліття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в Австралії знайшли два нових види сумчастих тварин – гігантські летючі кускуси. Зазначається, що, вони можуть потребувати захисту, оскільки їхнього найближчого родича занесено до списку тварин "які, перебувають під загрозою зникнення".