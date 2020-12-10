В Австралії знайшли карликових опосумів, які вважалися зниклими. Відео

На острові Кенгуру в Австралії знайшли маленьких карликових опосумів, які вважалися зниклим видом через великі лісові пожежі, які спіткали материк у 2019-2020 роках.

Про це йдеться у репортажі ВВС. Зазначається, що цих тварин там не бачили майже рік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Екологи побоювалися, що популяція маленьких карликових опосумів – найменшого виду опосумів у світі – зникла, адже пожежі минулого літа знищили майже половину чагарників на острові, спустошивши середовище проживання цих тварин. Однак виявлені волонтерами звірята вселили надію на можливість урятувати цей вид.

Як розповіла в сюжеті екологиня, важать ці опосуми приблизно 6-8 грамів і це справжнє диво, що їх знайшли на Кенгуру. У природі ці звірята зустрічаються лише в Тасманії, невеликих частинах Вікторії та Південної Австралії, а також, очевидно, на острові Кенгуру.

Водночас екологиня припустила, що в пожежах, які спіткали Австралію, згоріло близько 93% карликових опосумів.

Нагадаємо, пожежі в Австралії тривали декілька місяців. Почалися вони внаслідок аномальної спеки. У вогні загинуло понад 480 мільйонів тварин, було знищено унікальну флору і фауну. Були також людські жертви та понад тисяча спалених будинків.

За оцінками екологів,для відновлення дикої природи в Австралії можуть знадобитися десятиліття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в Австралії знайшли два нових види сумчастих тварин – гігантські летючі кускуси. Зазначається, що, вони можуть потребувати захисту, оскільки їхнього найближчого родича занесено до списку тварин "які, перебувають під загрозою зникнення".