В Австралії вчений докопався до походження COVID-19: влада не послухала

Професор медицини з Університету Фліндерса в Аделаїді (Австралія) Микола Петровський заявив, нібито знайшов ознаки того, що коронавірус "вирощували" спеціально.

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На думку вченого, вірус "втік" із китайської лабораторії. Однак австралійський уряд спростував такі припущення, повідомляє 9news.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Грег Хант запевнив, що дослідження професора не відповідають даним розвідки країни.

"Це підкреслює важливість всебічного розслідування. Чим більше ми знаємо про найбільш ранні джерела, тим більше ми можемо простежити до ймовірного першого джерела", – відповів чиновник.

Він підкреслив, що перший випадок коронавірусу був виявлений на ринку морепродуктів в Ухані. А що стосується точного походження передачі вірусу, вважає Хант, це повинні з'ясувати під час розслідування щодо пандемії.

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