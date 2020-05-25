В Австралії вчений докопався до походження COVID-19: влада не послухала
Професор медицини з Університету Фліндерса в Аделаїді (Австралія) Микола Петровський заявив, нібито знайшов ознаки того, що коронавірус "вирощували" спеціально.
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На думку вченого, вірус "втік" із китайської лабораторії. Однак австралійський уряд спростував такі припущення, повідомляє 9news.
Зокрема, міністр охорони здоров'я Грег Хант запевнив, що дослідження професора не відповідають даним розвідки країни.
"Це підкреслює важливість всебічного розслідування. Чим більше ми знаємо про найбільш ранні джерела, тим більше ми можемо простежити до ймовірного першого джерела", – відповів чиновник.
Він підкреслив, що перший випадок коронавірусу був виявлений на ринку морепродуктів в Ухані. А що стосується точного походження передачі вірусу, вважає Хант, це повинні з'ясувати під час розслідування щодо пандемії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заклик Австралії провести незалежне розслідування з метою встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2 підтримали 122 країни.
Раніше вчені заявили, що джерелом коронавірусу навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. В результаті досліджень біологів стало відомо, що інфекція могла потрапити туди від зараженої раніше людини, а не від кажанів.
Водночас команда дослідників із Австралії представила докази того, що коронавірус "унікально пристосований для зараження людей". На їхню думку, це дає підстави припускати, що COVID-19 міг бути створений штучно.
В інституті вірусології Уханя заявили, що у них є три живих штами коронавірусу від кажана, але жоден із них не відповідає COVID-19. Так там спростували заяви президента США Дональда Трампа про те, що хвороба "навмисно просочилася" із їхньої лабораторії.
Влада Китаю підтримала ідею міжнародного наукового розслідування, покликаного з'ясувати питання про походження COVID-19, однак поставила свою умову.