В Австралії тести на ВІЛ зупинили виробництво вакцини від COVID-19

В Австралії припинили виробництво вакцини від коронавірусу (COVID-19) після того, як вироблені антитіла заважали діагностувати вірус імунодефіциту людини.

Також після щеплення медики отримували хибнопозитивні результати деяких тестів на ВІЛ, передає The Guardian. Зазначимо, що вакцину розробляли Університет Квінсленда і компанія CSL.

Дослідники пояснили, що на першій стадії вакцини не було виявлено серйозних побічних ефектів. Обстеження 216 добровольців дало хороші результати, але потім виявилася проблема з діагностикою ВІЛ. Тому другу і третю фазу вирішили не проводити.

Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон заявив: "Вакцина з Університету Квінсленда не зможе застосовуватися на підставі наукових рекомендацій, і це більше не буде входити в план вакцинації Австралії".

"Я думаю, що рішення, яке ми ухвалили сьогодні, має дати австралійцям велику впевненість у тому, що ми діємо обережно, ми просуваємося швидко, але не дуже квапливо", – підкреслив чиновник.

Відзначається, що вакцина може бути доопрацьована, але для цього потрібно ще близько року.

"Цей результат підкреслює існування ризиків, пов'язаних із раннім розробленням вакцини", – повідомив головний науковий співробітник CSL Ендрю Неш.

Прем'єр-міністр запевнив, що австралійці не повинні турбуватися про те, що вакцини не вистачить через відмову від препарату Університету Квінсленду. Австралія уклала досить різних угод про ліки, щоб охопити населення, навіть якщо одна або дві вакцини-кандидати виявляться безуспішними, акцентував Моррісон.

Водночас у CSL додали, що мають намір виготовити додаткові 20 млн доз вакцини, розробленої британською компанією AstraZeneca Plc, на додаток до 30 млн, які вона вже виробляє. Уряд Австралії ж забезпечить додаткові дози вакцин Novavax.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії вчені знайшли ймовірний спосіб відстежити випадки COVID-19 за чотири години.