В Австралії схвалили перші ліки для лікування COVID-19

Австралія схвалила противірусний препарат ремдесівір для лікування COVID-19.

Як повідомляє NDTV, про відповідне рішення заявила Адміністрація терапевтичних товарів Австралії (TGA).

"Скорочуючи час одужання, пацієнти зможуть раніше залишати лікарню, звільняючи місця для нужденних", – сказали в TGA.

Препарат схвалили як ліки для дорослих і підлітків – але тільки тих, у кого спостерігається важка форма хвороби.

"Важливо підкреслити, що не було доведено, що цей продукт запобігає коронавірусній інфекції або допомагає при легших випадках зараження", – розповіли в адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна закупить препарат ремдесівір, визнаний у всьому світі для лікування COVID-19.