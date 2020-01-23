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24 січня • оновлено в 01:58
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В Австралії розбився американський літак: усі загинули

1.7т
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У штаті Новий Південний Уельс (Австралія) розбився протипожежний літак, на борту якого перебували троє американських рятувальників. У результаті падіння всі члени екіпажу загинули.

Як передає ABC News, літак Lockheed C-130 Hercules упав десь за 640 кілометрів на схід від Мельбурна.

Уточнюється, що американці допомагали штату боротися з пожежами. Імена загиблих пожежна служба Нового Південного Уельсу не назвала.

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Причина падіння літака поки невідома, проте після НП польоти всіх протипожежних повітряних суден призупинили.

Бюро з питань транспортної безпеки Австралії планує оприлюднити попередні дані розслідування аварії через 30 днів.

Ілюстрація. В Австралії впав Lockheed C-130 Hercules

Ілюстрація. В Австралії впав Lockheed C-130 Hercules

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Як писав OBOZREVATEL, після чотирьох місяців масштабних пожеж нещодавно в Австралії випав аномальний град розміром із тенісний м'яч. Погодне явище завдало істотної шкоди.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожежі в Австралії
Місце
Австралія
Теги
смерть пожежа розбився літак
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