В Австралії розбився американський літак: усі загинули

У штаті Новий Південний Уельс (Австралія) розбився протипожежний літак, на борту якого перебували троє американських рятувальників. У результаті падіння всі члени екіпажу загинули.
Як передає ABC News, літак Lockheed C-130 Hercules упав десь за 640 кілометрів на схід від Мельбурна.
Уточнюється, що американці допомагали штату боротися з пожежами. Імена загиблих пожежна служба Нового Південного Уельсу не назвала.
Причина падіння літака поки невідома, проте після НП польоти всіх протипожежних повітряних суден призупинили.
Бюро з питань транспортної безпеки Австралії планує оприлюднити попередні дані розслідування аварії через 30 днів.
Ілюстрація. В Австралії впав Lockheed C-130 Hercules
Як писав OBOZREVATEL, після чотирьох місяців масштабних пожеж нещодавно в Австралії випав аномальний град розміром із тенісний м'яч. Погодне явище завдало істотної шкоди.
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