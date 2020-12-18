На пляжах в Австралії зняли на відео унікальне природне явище

В Австралії зафіксували унікальне природне явище – вода в океані покрилася піною, що захлеснула місцеві пляжі.

Відео опублікували відразу кілька зарубіжних видань. У результаті аномалії багато ділянок, прилеглих до океану густонаселених територій, виявилися затопленими.

На коротких відеороликах видно, що узбережжя завалено густою морською піною рудого кольору. Схожою субстанцією покрилося багато пляжів регіону в південній частині передмістя Голд-Коста (штат Квінсленд).

Фахівці пояснюють виникнення цього рідкісного "пінного" природного явища збігом одразу кількох факторів: період сильних дощів і вітряної погоди плюс низький атмосферний тиск. Також серед причин – велика кількість забрудненої води в океані.

Піна формується внаслідок утворення безлічі повітряних бульбашок: чим ближче до берега, тим їх стає більше. Для утримання їх на гребені хвилі потрібен вітер у відкритому морі зі швидкістю понад 6 метрів за секунду, кажуть експерти.

Це явище не вважається небезпечним для людини, проте користуватися неочищеною водою в районах його появи не варто.

На одному з відео показали пошуки собаки, яка заблукала в піні. На щастя, тварину швидко знайшли, вона не постраждала.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Українських Карпатах у неділю, 13 грудня, помітили незвичайне природне явище. Небо огорнули "двоповерхові" густі хмари.

Відео опублікував начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак.