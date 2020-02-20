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20 лютого • оновлено в 14:26
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В Австралії потяг із 200 пасажирами зійшов із рейок: є загиблі. Фото з місця події

1.4т
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В австралійському штаті Вікторія з рейок зійшов пасажирський потяг. За попередньою інформацією двоє людей загинули.

Як повідомляє NTV, кілька пасажирів і машиніст виявилися заблоковані всередині. Усього перекинулися п'ять вагонів і локомотив.

НП трапилася вранці 20 лютого на станції Воллан приблизно у 45 кілометрах від Мельбурна. На момент аварії в поїзді могли перебувати близько 200 осіб.

В Австралії потяг зійшов із рейок: є загиблі. Фото

ntv.com.tr

Одного з постраждалих силами медичної авіації доправили в Мельбурн. Також відомо про безліч постраждалих, яким надали медичну допомогу на місці: вони не отримали серйозних травм.

В Австралії потяг зійшов із рейок: є загиблі. Фото

ntv.com.tr

В Австралії потяг зійшов із рейок: є загиблі. Фото

ntv.com.tr

В Австралії потяг зійшов із рейок: є загиблі. Фото

ntv.com.tr

В Австралії потяг зійшов із рейок: є загиблі. Фото

ntv.com.tr

В Австралії потяг зійшов із рейок: є загиблі. Фото

ntv.com.tr

В Австралії потяг зійшов із рейок: є загиблі. Фото

ntv.com.tr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії під Астраханню зіткнулися автобус і електричка. В результаті НП постраждало десять осіб.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Австралія
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