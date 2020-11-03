В Австралії курка знесла гігантське яйце з трьома жовтками. Фото

На одній із сімейних ферм Австралії курка знесла величезне яйце, в якому опинилося три жовтка.

Це сталося в штаті Південна Австралія, повідомляє ABC News (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Курка знесла в Австралії яйце з трьома жовтками. abc.net.au

Син власника ферми, розповів, що коли він розбив яйце, то дуже здивувався, побачивши в ньому аж три жовтка. При цьому на смак воно виявилося звичайним.

Виявив величезне яйце син власника ферми. abc.net.au

За словами спеціалістки із птахівництва з Сіднейського університету Соні Лю, такі яйця трапляються раз на 25 мільйонів випадків, і знести його курці було дуже непросто.

"Це можна порівняти з народженням великої дитини у людини", – сказала експертка.

У величезному яйці виявилося три жовтка. abc.net.au

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