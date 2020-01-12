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13 січня • оновлено в 02:29
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В Австралії їжу для тварин доставили вертольотами: милі фото та відео

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В Австралії за допомогою вертольотів організували доставку їжі для тварин, які знаходяться у важкодоступних зонах через масштабні пожежі.

Операцію організувала австралійська національна служба парків і дикої природи. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр навколишнього середовища штату Новий Уельс Метт Кін (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Скинули тисячі кілограмів їжі, в основному це батат (солодка картопля) і морква", – написав він.

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В Австралії їжу для тварин доставили вертольотами: милі фото та відео

Соцмережі

Міністр назвав акцію доставки їжі "Операція скелястий кенгуру", оскільки кенгуру стали першими, хто отримав запаси їжі з повітря.

Відзначимо, найбільше тварини постраждали в Новому Південному Уельсі. За оцінкою вчених, популяція коал у регіоні може скоротитися на 30%.

В Австралії їжу для тварин доставили вертольотами: милі фото та відео

Соцмережі

В Австралії їжу для тварин доставили вертольотами: милі фото та відео

Соцмережі

В Австралії їжу для тварин доставили вертольотами: милі фото та відео

Соцмережі

В Австралії їжу для тварин доставили вертольотами: милі фото та відео

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець із Сіднея розвінчав фейки соцмереж про пожежі в Австралії.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожежі в Австралії
Місце
Австралія
Теги
фотографии видео тварини
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