В Австралії їжу для тварин доставили вертольотами: милі фото та відео

В Австралії за допомогою вертольотів організували доставку їжі для тварин, які знаходяться у важкодоступних зонах через масштабні пожежі.

Операцію організувала австралійська національна служба парків і дикої природи. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр навколишнього середовища штату Новий Уельс Метт Кін (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Скинули тисячі кілограмів їжі, в основному це батат (солодка картопля) і морква", – написав він.

Міністр назвав акцію доставки їжі "Операція скелястий кенгуру", оскільки кенгуру стали першими, хто отримав запаси їжі з повітря.

Відзначимо, найбільше тварини постраждали в Новому Південному Уельсі. За оцінкою вчених, популяція коал у регіоні може скоротитися на 30%.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei - Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based @UniNewEngland have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj - Guy Ballard (@DingoResearch) January 8, 2020

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. # 9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL - Nine News Sydney (@ 9NewsSyd) January 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець із Сіднея розвінчав фейки соцмереж про пожежі в Австралії.

