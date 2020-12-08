Дівчина пошила сукню з 1400 манго. Відео

Дівчина на ім'я Джессіка Коллінз з Австралії сама пошила сукню з 1400 манго. Для цього вона використовувала тільки висушені кісточки плодів.

Так 18-річна дівчина хотіла звернути увагу на те, скільки фруктів опиняються в смітнику через правила супермаркетів, пише ВВС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вона виросла й працювала на манговій фермі. За її словами, через стандарти магазинів там змушені щорічно утилізувати п'ять тисяч кілограм манго.

На виготовлення сукні з кісточок манго дівчина витратила від трьох до чотирьох місяців. Дівчина одягла його на свій випускний.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, італійський модний дім Gucci представив нову осінньо-зимову колекцію 2020 року, у якій фігурувало плаття для чоловіків. Вартість чоловічої картатої сукні з атласним бантом на талії становить 62 тисячі гривень.